(Di sabato 24 settembre 2022) Certesono “dure a morire”, diventando delle vere e proprie leggende metropolitane che si ripresentano ogni volta che i cittadini italiani vengono chiamati al voto. Falsità che mettono in dubbio la correttezza e l’esito di un referendum o dellecome quelle che si svolgeranno domani 25 settembre 2022. Sfatiamo, ancora una volta, questi miti per arginare le solite teorie del complotto e per evitare, in certi casi, problemi legali. L'articolo proviene da Open.

cerberoTO : RT @DavidPuente: Domani votiamo il nuovo Governo? Bisogna leccare le matite? Sfatiamo, ancora una volta, le bufale storie sul voto https://… - OpenFactCheck : Domani votiamo il nuovo governo? Bisogna leccare le matite? Sfatiamo, ancora una volta, le bufale storie sul voto - DavidPuente : Domani votiamo il nuovo Governo? Bisogna leccare le matite? Sfatiamo, ancora una volta, le bufale storie sul voto - IlFattoNisseno : Elezioni, le più famose e longeve “bufale” sul voto: dalla matita copiativa alla scheda precompilata - infoitinterno : Elezioni, dalla matita copiativa alle schede precompilate: le bufale del voto -

Open

...Luigi de Magistris che ha incontrato questa mattina gli allevatori di bufala casertani al loro presidio in provincia di Caserta dove è stato accolto dal Portavoce del Movimento Salviamo le(...Poi bisognerà governare davvero, non basterà più sparare, diffondere demagogia, parlare alle pance. Perché la campagna elettorale - a memoria di cronista la peggiore mai vista per toni, ambiguità e vaghezza - presto si allontanerà nel tempo e ... Elezioni, le bufale storiche: dalle matite leccate ai sondaggi clandestini Ci è stato segnalato in queste ore che, in alcuni canali social e Telegram stiano girando quelli che vengono definiti come “ultimi sondaggi sulle elezioni politiche 2022“. Da sempre, infatti, a poche ...Il mondo del Web è invaso dalle Fake News, ed oggi vi raccontiamo per la nostra rubrica “ Libri e Scrittori ” di Marco Critelli, che ci ha scritto un libro in merito. Le fake news non sono più solo sc ...