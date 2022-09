#È l’amore che muove il mondo (Di sabato 24 settembre 2022) C’era qualcosa che turbò Ade, gli mise nell’animo una strana euforia, nuova, mai provata …, chissà: Ade si lasciò prendere dalla bellezza del mondo. E capì che gli era toccata una sorte ingiusta … … Si scoprì incompleto, metà di uno di cui si era perso l’altro pezzo. Zeus è soddisfatto. Pensa che il nostro essere, in fondo, è uguale: esistono anche le stagioni dell’anima. Dentro di noi tutto è sempre in continua trasformazione: un po’ abitiamo terre solari e un po’ sconfiniamo, a volte, senza volerlo, in zone imperscrutabili di buio. L’attesa è un vuoto, sorella, che le menti deboli riempiono di pensieri immaginari – finzioni – che chiamiamo sogni. Perché la storia ricomincia sempre, ed è sempre la stessa. Ma questa è un’altra storia, che parla dell’amore quando non basta, per amare veramente. E ogni volta che il cielo si rannuvola o si vela, è il ... Leggi su nonewsmagazine (Di sabato 24 settembre 2022) C’era qualcosa che turbò Ade, gli mise nell’animo una strana euforia, nuova, mai provata …, chissà: Ade si lasciò prendere dalla bellezza del. E capì che gli era toccata una sorte ingiusta … … Si scoprì incompleto, metà di uno di cui si era perso l’altro pezzo. Zeus è soddisfatto. Pensa che il nostro essere, in fondo, è uguale: esistono anche le stagioni dell’anima. Dentro di noi tutto è sempre in continua trasformazione: un po’ abitiamo terre solari e un po’ sconfiniamo, a volte, senza volerlo, in zone imperscrutabili di buio. L’attesa è un vuoto, sorella, che le menti deboli riempiono di pensieri immaginari – finzioni – che chiamiamo sogni. Perché la storia ricomincia sempre, ed è sempre la stessa. Ma questa è un’altra storia, che parla delquando non basta, per amare veramente. E ogni volta che il cielo si rannuvola o si vela, è il ...

