“Dove l’abbiamo nascosta”. Saman Abbas, il cugino confessa: dettagli macabri sull’omicidio e sul suo cadavere (Di sabato 24 settembre 2022) Emergono nuovi particolari agghiaccianti sull’uccisione di Saman Abbas, la 18enne scomparsa il 30 aprile del 2021 da Novellara, un paese situato in provincia di Reggio Emilia. Stando al racconto che il cugino Ikram Ijaz avrebbe fatto a un altro detenuto, Saman Abbas sarebbe stata uccisa uccisa dallo zio mentre i cugini la tenevano ferma e con il contributo di un uomo misterioso. Strangolata con una corda, e il corpo fatto sparire risucchiato dalle acque del Po. Dichiarazioni che per i carabinieri di Reggio Emilia sono credibili solo in parte. Davvero terribile il racconto che fa il cugino della ragazza: Saman Abbas tenuta ferma dai cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, così da permettere allo zio Danish Hasnain di strangolarla con una corda. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Emergono nuovi particolari agghiaccianti sull’uccisione di, la 18enne scomparsa il 30 aprile del 2021 da Novellara, un paese situato in provincia di Reggio Emilia. Stando al racconto che ilIkram Ijaz avrebbe fatto a un altro detenuto,sarebbe stata uccisa uccisa dallo zio mentre i cugini la tenevano ferma e con il contributo di un uomo misterioso. Strangolata con una corda, e il corpo fatto sparire risucchiato dalle acque del Po. Dichiarazioni che per i carabinieri di Reggio Emilia sono credibili solo in parte. Davvero terribile il racconto che fa ildella ragazza:tenuta ferma dai cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, così da permettere allo zio Danish Hasnain di strangolarla con una corda. La ...

c_appendino : ...in un Paese tra l'altro dove gli stipendi non crescono da anni. Pensate che in Germania a breve il salario minim… - GFVipSondaggifp : RT @cmqgiuls: Giale: Ma secondo te Ginevra con Antonino Elenoire : A lei va bene tutto Giale : Dove casca casca. A lei non abbiamo chiest… - g1orjia : RT @cmqgiuls: Giale: Ma secondo te Ginevra con Antonino Elenoire : A lei va bene tutto Giale : Dove casca casca. A lei non abbiamo chiest… - forlouiseyesxxx : RT @myLorderm: poi è stato un continuo avvenire di cose, tra l'arrivo di giuli e giuls, che sono state nostre coinquiline durante le 6 ore… - SangueOssaAnima : RT @cmqgiuls: Giale: Ma secondo te Ginevra con Antonino Elenoire : A lei va bene tutto Giale : Dove casca casca. A lei non abbiamo chiest… -