Domato vasto rogo nel Salernitano | in corso controlli sull’aria

(Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Sono state domate le fiamme delincendio divampato questa mattina in Via Curti a San Valentino Torio (Salerno), nei pressi di un’attività commerciale/deposito di camion. “Per fortuna – ha spiegato il sindaco Michele Strianese – non vi sono stati morti o feriti ma solo ingenti danni materiali. Bisognerà attendere l’esito delle indagini per comprendere la natura dell’incendio stesso. Intanto invito ancora la cittadinanza a tenere chiuse le porte e le finestre. Nel frattempo l’Agenzia regionale per l’ambiente sta effettuando i rilievi sulla salubrità dell’aria, che dureranno tutta la notte“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

