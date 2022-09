Cuba, finita la rivoluzione vince la repressione (Di sabato 24 settembre 2022) Povertà sempre più diffusa, blackout elettrici, esodo record di migranti. Il regime dell’Avana risponde al collasso dell’economia soffocando duramente le proteste. Con uno strano silenzio degli Stati Uniti. «Oggi a colazione ho potuto mangiare solo pane raffermo che ho portato dall’Avana diversi giorni fa, perché nella mia amata terra non ci sono solo oltre mille “prigionieri di coscienza”. Anche il pane è stato fatto prigioniero dal comunismo». Non usa giri di parole padre Kenny Fernández Delgado, il prete-coraggio della parrocchia di Madruga, provincia di Mayabeque, nella zona occidentale di Cuba, la più misera. Il problema è che in tutta l’isola caraibica da un paio di mesi è stata eliminata la libera vendita del pane in pesos Cubani negli stabilimenti statali, e chi non dispone di dollari non riesce a comprarlo fresco neanche con la tessera ... Leggi su panorama (Di sabato 24 settembre 2022) Povertà sempre più diffusa, blackout elettrici, esodo record di migranti. Il regime dell’Avana risponde al collasso dell’economia soffocando duramente le proteste. Con uno strano silenzio degli Stati Uniti. «Oggi a colazione ho potuto mangiare solo pane raffermo che ho portato dall’Avana diversi giorni fa, perché nella mia amata terra non ci sono solo oltre mille “prigionieri di coscienza”. Anche il pane è stato fatto prigioniero dal comunismo». Non usa giri di parole padre Kenny Fernández Delgado, il prete-coraggio della parrocchia di Madruga, provincia di Mayabeque, nella zona occidentale di, la più misera. Il problema è che in tutta l’isola caraibica da un paio di mesi è stata eliminata la libera vendita del pane in pesosni negli stabilimenti statali, e chi non dispone di dollari non riesce a comprarlo fresco neanche con la tessera ...

