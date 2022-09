Ciclismo femminile, chi è Silvia Persico: bronzo mondiale su strada e nel ciclocross, elogio dell’eclettismo (Di sabato 24 settembre 2022) Da Fayetteville a Wollongong. Il giro del mondo tra Stati Uniti ed Australia in poco meno di nove mesi. Era gennaio e Silvia Persico nel ciclocross si era andata a prendere una meravigliosa medaglia di bronzo nei Mondiali di ciclocross. Siamo arrivati a settembre e l’azzurra è di nuovo sul podio, sempre terza, nei Mondiali di Ciclismo su strada. L’elogio dell’eclettismo, la multidisciplinarietà che è sempre più fondamentale nel mondo delle due ruote. L’azzurra ha trovato il definitivo salto di qualità in questa stagione, una maturità fisica, visti i 25 anni compiuti, ma soprattutto mentale, con una convinzione che fino ad ora era mancata. Nel fuoristrada ha raggiunto risultati importanti, ma su strada ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Da Fayetteville a Wollongong. Il giro del mondo tra Stati Uniti ed Australia in poco meno di nove mesi. Era gennaio enelsi era andata a prendere una meravigliosa medaglia dinei Mondiali di. Siamo arrivati a settembre e l’azzurra è di nuovo sul podio, sempre terza, nei Mondiali disu. L’, la multidisciplinarietà che è sempre più fondamentale nel mondo delle due ruote. L’azzurra ha trovato il definitivo salto di qualità in questa stagione, una maturità fisica, visti i 25 anni compiuti, ma soprattutto mentale, con una convinzione che fino ad ora era mancata. Nel fuoriha raggiunto risultati importanti, ma su...

gianpaolomartel : RT @anfattismo: Gara che spiega il livello del ciclismo femminile per sempre, in ogni caso. Saluti. - zazoomblog : Ciclismo femminile Van Vleuten campionessa del mondo con un gomito rotto! Bronzo per Silvia Persico - #Ciclismo… - Andrea_82b15 : @Luca_Pelosi Ammazza che fucilata. Ovviamente non seguo ciclismo femminile, visto per curiosità ultimo giro, ma sem… - lerribaldo : ?????????? Annemiek van Vleuten!!! 39 anni. Liegi, Giro, Tour, Vuelta... Mondialiii!?? Con un'azione strepitosa!?? Dopo… - ILENIALazzaro : RT @Sberl1983: il ciclismo femminile l ho seguito poco per motivi di tempo...ma qualcosa mi dice che l'anno prossimo sara' bene dargli un o… -