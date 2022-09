Brutto imprevisto per Michelle Hunziker | la decisione come un fulmine a ciel sereno

(Di sabato 24 settembre 2022) Unper: laè arrivataun. In questi mesi il nome disi è più volte sentito in riferimento alla sua vita privata. La conduttrice dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi sembrava aver trovato l’amore. E’ stata più volte paparazzata mentre L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Mammastyle.it

Il ferro da stiro poi mi guardava di"La vuoi smettere di pinzare le camicie proprio in ... I mesi dell'attesa scorrevano felici, tolto qualche: i coltelli nemici e traditori mi ......costretto a ritirarsi in corsa da Amici 21 a causa di uninfortunio al piede, torna a bordo del talent in forze a Raimondo Todaro. Chiara Ferragni, la sorella Valentina: sfilata con... Sta succedendo quasi a tutti con Whatsapp: brutto imprevisto, cosa devi assolutamente fare Su Netflix arriva Le ragazze dell'ultimo banco serie tv, intenso dramma spagnolo al femminile. Scopri qui quando esce, la trama e il cast."Ho perso la patente su un volo di linea", l'imprevisto dell'opinionista del Grande Fratello Vip Ore difficili per Sonia Bruganelli che ha dovuto far ...