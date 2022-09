Boxe, Michael Magnesi vs Anthony Cacace stasera in tv: orario e streaming Mondiale IBO superpiuma (Di sabato 24 settembre 2022) Michael Magnesi (21-0) torna sul ring da campione Mondiale IBO dei superpiuma e sfida Anthony Cacace (19-1-0) nel sottoclou della sfida tra Joe Joyce e Joseph Parker nei pesi massimi. L’incontro avrà luogo nella serata di sabato 24 settembre alla AO Arena di Manchester. Si parte alle 19:00, ma Magnesi dovrebbe combattere non prima delle 21:30. Il suo infatti è il terzultimo match della card: dopo di lui spazio a Serrano e Mahfoud e ovviamente a Joyce e Parker. Potrete seguire l’evento in streaming gratuito su Mola.TV. Sarà facilissimo: bisogna creare l’account gratuitamente sulla piattaforma e godersi lo spettacolo. L’INTERVISTA A Michael Magnesi LA DIRETTA TESTUALE Chi è Cacace? Per lui 19 vittorie ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022)(21-0) torna sul ring da campioneIBO deie sfida(19-1-0) nel sottoclou della sfida tra Joe Joyce e Joseph Parker nei pesi massimi. L’incontro avrà luogo nella serata di sabato 24 settembre alla AO Arena di Manchester. Si parte alle 19:00, madovrebbe combattere non prima delle 21:30. Il suo infatti è il terzultimo match della card: dopo di lui spazio a Serrano e Mahfoud e ovviamente a Joyce e Parker. Potrete seguire l’evento ingratuito su Mola.TV. Sarà facilissimo: bisogna creare l’account gratuitamente sulla piattaforma e godersi lo spettacolo. L’INTERVISTA ALA DIRETTA TESTUALE Chi è? Per lui 19 vittorie ...

sportface2016 : #Boxe, orario e come vedere in diretta #MagnesiCacace - FedPugilistica : ?? PRESENTATA LA SFIDA MUNIDIAL DI LONEWOLF ?? MONDIALE IBO SUPERPIUMA ?? 24 Settembre 22 ?? OA Manchester Arena ????… - LaCittaMetro : RT @OnlineMetropoli: #Boxe: #MichaelMagnesi nel suo “rifugio” di #Fondi per preparare la sfida #mondiale Nella città della Piana il pugile… - theshieldofspo1 : Michael #Magnesi difenderà il titolo mondiale #IBO questo sabato a #Manchester! Ecco come poterlo seguire in dirett… - MassimoMarciano : RT @OnlineMetropoli: #Boxe: #MichaelMagnesi nel suo “rifugio” di #Fondi per preparare la sfida #mondiale Nella città della Piana il pugile… -