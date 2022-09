Attenti | circola un finto documento della polizia | è una truffa

Leggi su quifinanza

(Di sabato 24 settembre 2022) Altro giorno, altra: questa volta si tratta di un– spacciato per una comunicazione importante – che stando in rete e che, se scaricato, è in grado di infettare ogni dispositivo elettronico e arrivare direttamente alle coordinate bancarie (e non solo). Non è la prima volta che parliamo di raggiri svuota conto che sfruttano nomi e loghi di istituzioni (qui per esempio vi avevano messo in guardia dai finti rimborsi Inps), ma vediamo come funziona questa volta l’inganno e – soprattutto – come riconoscerlo. La finta convocazioneche svuota il conto:allaL’ultimaa danno degli utenti – le segnalazioni sul web sono a decina, e ...