"Tramite il suo avvocato...": Signorini smaschera Elettra Lamborghini, un grosso caso (Di venerdì 23 settembre 2022) “Elettra attraverso il suo avvocato ci ha fatto arrivare una diffida, non potevamo non dirtelo”: Alfonso Signorini ha fatto questa comunicazione a Ginevra Lamborghini, la sorella della nota cantante, attuale concorrente del GfVip. “Ne prendiamo atto ma tu di tua sorella hai sempre parlato benissimo”, ha continuato il conduttore. “Ci sta, non me l'aspettavo, conoscendola potevo immaginarlo”, ha risposto la giovane. Quando Signorini le ha chiesto come sia possibile che Ginevra non conosca le ragioni di questo allontanamento dalla sorella, lei ha risposto: “Mi è stata posta molte volte questa domanda da tutti , anche dalla mia psicologa, ci tengo a precisare che non do la colpa ai miei genitori, non incolpo nessuno. Anche loro fanno fatica a inquadrare questo rapporto, è più facile dire vai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) “attraverso il suoci ha fatto arrivare una diffida, non potevamo non dirtelo”: Alfonsoha fatto questa comunicazione a Ginevra, la sorella della nota cantante, attuale concorrente del GfVip. “Ne prendiamo atto ma tu di tua sorella hai sempre parlato benissimo”, ha continuato il conduttore. “Ci sta, non me l'aspettavo, conoscendola potevo immaginarlo”, ha risposto la giovane. Quandole ha chiesto come sia possibile che Ginevra non conosca le ragioni di questo allontanamento dalla sorella, lei ha risposto: “Mi è stata posta molte volte questa domanda da tutti , anche dalla mia psicologa, ci tengo a precisare che non do la colpa ai miei genitori, non incolpo nessuno. Anche loro fanno fatica a inquadrare questo rapporto, è più facile dire vai ...

