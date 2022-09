Trailer ufficiale di Grey’s Anatomy 19 | che riparte dopo mesi difficili

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 23 settembre 2022) La diciannovesima stagione di, sarà una stagione decisamente rivoluzionaria. Poichè per la prima volta, la colonna portante della serie, Meredith Grey – interpretata da Ellen Pompeo fin dal primo episodio – si allontanerà e sarà presente solo in 6-7 episodi rispetto ai 20-23 previsti per questa stagione. Negli Stati Uniti i nuovi episodi del medical drama arrivano dal 6 ottobre, in Italia saranno disponibili successivamente su Disney+. Ilsi affaccia a questo grande cambiamento facendoci già entrare in sintonia, nel frattempo, con un nuovo gruppo di giovani dottori specializzandi che saranno al centro di nuove storie del Grey Sloan Memorial di Seattle. L’arrivederci di Meredith Grey Ilsottolinea che, quando ritroveremo i dottori del Grey Sloan, saranno ...