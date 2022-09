"The day after tomorrow", in arrivo orribili catastrofi (Di venerdì 23 settembre 2022) THE DAY after tomorrow Italia 1 ore 21.20 Con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal , Emily Rossum. Regia di Roland Emmerich. Produzione USA 2004. Durata: 2 ore LA TRAMA Uno scienziato lancia l'allarme. Il riscaldamento del globo terrestre può provocare orribili catastrofi. Va a raccontarlo alla Casa Bianca ma il presidente non gli dà retta. Fa male. Una tempesta mai vista investe la Costa Atlantica dell'America. New York è distrutta, stretta in una morsa di ghiaccio. Lo scienziato potrebbe dire: io l'avevo previsto. Ma non ha tempo. Deve correre proprio a New York dove il figlio è rimasto intrappolato. PERCHE' VEDERLO perchè è uno dei grandi film spettacolari del tedesco d'America Roland Emmerich. Emmerich è quello di "Independence Day" di "Patriot" di "Stargate". Quando si tratta di costruire dei personaggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) THE DAYItalia 1 ore 21.20 Con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal , Emily Rossum. Regia di Roland Emmerich. Produzione USA 2004. Durata: 2 ore LA TRAMA Uno scienziato lancia l'allarme. Il riscaldamento del globo terrestre può provocare. Va a raccontarlo alla Casa Bianca ma il presidente non gli dà retta. Fa male. Una tempesta mai vista investe la Costa Atlantica dell'America. New York è distrutta, stretta in una morsa di ghiaccio. Lo scienziato potrebbe dire: io l'avevo previsto. Ma non ha tempo. Deve correre proprio a New York dove il figlio è rimasto intrappolato. PERCHE' VEDERLO perchè è uno dei grandi film spettacolari del tedesco d'America Roland Emmerich. Emmerich è quello di "Independence Day" di "Patriot" di "Stargate". Quando si tratta di costruire dei personaggi ...

