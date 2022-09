Sicilia,candidato centrodestra arrestato per voto di scambio (Di venerdì 23 settembre 2022) I carabinieri di Palermo hanno arrestato Salvatore Ferrigno, 62 anni, candidato al Parlamento regionale Siciliano alle prossime elezioni nei Popolari Autonomisti di Raffaele Lombardo, lista della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) I carabinieri di Palermo hannoSalvatore Ferrigno, 62 anni,al Parlamento regionaleno alle prossime elezioni nei Popolari Autonomisti di Raffaele Lombardo, lista della ...

Agenzia_Ansa : Sicilia,candidato centrodestra arrestato per voto di scambio - Cronaca - ANSA - StefanoDellaLu : RT @Marco_dreams: Sicilia: Salvatore Ferrigno, candidato di centrodestra arrestato per voto di scambio, è accusato di accordi con la mafia.… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Sicilia,candidato centrodestra arrestato per voto di scambio - Cronaca - ANSA - Giulicat1512 : RT @Marco_dreams: Sicilia: Salvatore Ferrigno, candidato di centrodestra arrestato per voto di scambio, è accusato di accordi con la mafia.… - Tosattonemio : RT @Marco_dreams: Sicilia: Salvatore Ferrigno, candidato di centrodestra arrestato per voto di scambio, è accusato di accordi con la mafia.… -