Sessismo benevolo Quando complimenti e galanterie finiscono per ritorcersi contro di noi

Leggi su dilei

(Di venerdì 23 settembre 2022) A differenza delostile, ilha il volto amichevole della lusinga. Descrive le donne come creature delicate e preziose, accoglienti e comprensive, persino migliori degli uomini. E infatti sono bravissime a fare tutto quello che gli uomini non vogliono o non possono fare – allevare bambini, prendersi cura dei genitori anziani, portare pazienza e ricordarsi di non alzare mai le mani o la voce, sedersi composte, rispettare le regole, fare multitasking sia a casa che sul lavoro senza perdere colpi, ancheci ammaliamo. Se non ci fossimo, insomma, qualcuno dovrebbe inventarci. Peccato che il riconoscimento di tutte queste qualità positive abbia un prezzo: per dimostrare di essere all’altezza di questa femminilità ideale, meritando così rispetto e protezione, il minimo che possiamo fare è ...