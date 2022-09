Serie B, Palermo: sconfitto in amichevole il Nottingham Forest (Di venerdì 23 settembre 2022) Oggi pomeriggio il Palermo ha svolto una seduta di allenamento all’Academy Stadium dell’Etihad Campus di Manchester con il Nottingham Forest. Il test si è concluso con una partita amichevole terminata con la vittoria per 1-0 dei rosanero sul club militante in Premier League. Decisiva la rete di Soleri. Domani mattina i ragazzi di Corini scenderanno in campo per l’ultimo allenamento prima di fare ritorno a Palermo. La squadra siciliana è attesa nella ripresa del campionato di Serie B nel match contro il Sudtirol in programma l’1 ottobre alle 14. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Oggi pomeriggio ilha svolto una seduta di allenamento all’Academy Stadium dell’Etihad Campus di Manchester con il. Il test si è concluso con una partitaterminata con la vittoria per 1-0 dei rosanero sul club militante in Premier League. Decisiva la rete di Soleri. Domani mattina i ragazzi di Corini scenderanno in campo per l’ultimo allenamento prima di fare ritorno a. La squadra siciliana è attesa nella ripresa del campionato diB nel match contro il Sudtirol in programma l’1 ottobre alle 14. SportFace.

