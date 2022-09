Se per Granelli le colpe dei padri cadono sui figli (Di venerdì 23 settembre 2022) Aspre polemiche per le dichiarazioni dell'assessore di Milano Marco Granelli sulla candidatura al Senato di Isabella Rauti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) Aspre polemiche per le dichiarazioni dell'assessore di Milano Marcosulla candidatura al Senato di Isabella Rauti

WikeleG : @ZLuca_ @BeardyDa1 Luca, per cortesia, non dovevi andare a contare i granelli di sabbia nel deserto? ... - Confartigianat2 : MEDIA – Su Il Foglio l’appello del Presidente di #Confartigianato #Granelli: “Subito sostegno per l’accesso al… - TeresaBianchi10 : RT @confartigianato: Il Presidente di #Confartigianato Marco Granelli oggi a @MediasetTgcom24: 'L’aumento dei #tassi di interesse deciso da… - ConfartVt : RT @confartigianato: Il Presidente Marco Granelli oggi su @ilfoglio_it: 'Allarme su aumento costo denaro dopo rialzi tassi di interesse. Pe… - confartigianato : Il Presidente Marco Granelli oggi su @ilfoglio_it: 'Allarme su aumento costo denaro dopo rialzi tassi di interesse.… -