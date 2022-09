Referendum d'annessione alla Russia, Kiev: gruppi armati costringono le persone a votare | Ue, Michel: "Favorevole ad aprire le porte ai ... (Di venerdì 23 settembre 2022) Il G7: 'Non riconosceremo mai il voto farsa'. Il Cremlino: 'Se in Donbass vincerà il sì, Mosca considererà ogni attacco contro questo territorio come un attacco al proprio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 settembre 2022) Il G7: 'Non riconosceremo mai il voto farsa'. Il Cremlino: 'Se in Donbass vincerà il sì, Mosca considererà ogni attacco contro questo territorio come un attacco al proprio ...

GiovaQuez : “Non riconosceremo mai questi referendum che sembrano essere un passo verso l'annessione russa e non riconosceremo… - GiovaQuez : Al via i referendum (farsa) sull'annessione alla Russia delle zone dell' Ucraina controllate. Si vota fino al 27 se… - Tg3web : In Ucraina prendono il via oggi, nelle zone occupate dai russi, i referendum-farsa per l'annessione a Mosca mentre… - MichelaCalella : RT @AlbertoLetizia2: Nel Donbass si sta svolgendo un referendum farsa, con gente armata che gira casa per casa raccogliendo voti su pezzi d… - perennio699 : @berlusconi ??????Una donna della Repubblica Popolare di Lugansk vota al referendum per l'annessione alla Russia. E po… -