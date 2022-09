Omicidio Saman Abbas | il padre intercettato | “Ho ucciso mia figlia”

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 settembre 2022) “Homia”. Lo ha detto ildiin una telefonata intercettata poche settimane dopo la scomparsa della 18enne di Novellara avvenuta ad aprile 2021. La confessione è agli atti del processo a Reggio Emilia per l’della ragazza pakistana, che si era opposta a un matrimonio combinato con un cugino. Imputati tre dei cinque famigliari che secondo l’accusa hannoe poi hanno nascosto il corpo, mai più ritrovato. Mancano ancora all’appello i genitori, la madre Nazia Shaheen e ilShabbar, che all’epoca della telefonata già era fuggito in Pakistan. “Per me la dignità degli altri non è più importante della mia”, ha detto a un parente nella telefonata intercettata poco più di un mese dopo la ...