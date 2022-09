Morta dopo l'asportazione di un neo: santone condannato a "soli" tre anni. Ecco le motivazioni (Di venerdì 23 settembre 2022) Non fu un omicidio volontario ma un intervento eseguito con colpa e imperizia a stroncare Roberta Repetto , la donna di 40 anni straziata dalle metastasi dopo l'asportazione di un neo su un tavolo da ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Non fu un omicidio volontario ma un intervento eseguito con colpa e imperizia a stroncare Roberta Repetto , la donna di 40straziata dalle metastasil'di un neo su un tavolo da ...

