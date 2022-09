Lutto improvviso a Ballando con le Stelle: lacrime per un ex concorrente (Di venerdì 23 settembre 2022) . La terribile notizia ha sconvolto tutti i suoi fan Una tristissima notizia che ha colpito un attore molto famoso e affermato nel panorama italiano. Paolo Conticini ha comunicato la perdita del suo amato cane. Iago era tutto per lui. In questo periodo di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) . La terribile notizia ha sconvolto tutti i suoi fan Una tristissima notizia che ha colpito un attore molto famoso e affermato nel panorama italiano. Paolo Conticini ha comunicato la perdita del suo amato cane. Iago era tutto per lui. In questo periodo di L'articolo proviene da Inews24.it.

MarettiElena : RT @11Giuliano: Altro medico: Viareggio,è morto il dottor Bianucci colto da malore improvviso. Lutto in Versilia. Aveva 67 anni Così all’im… - AGalli99 : RT @11Giuliano: Altro medico: Viareggio,è morto il dottor Bianucci colto da malore improvviso. Lutto in Versilia. Aveva 67 anni Così all’im… - toninocolasante : RT @11Giuliano: Altro medico: Viareggio,è morto il dottor Bianucci colto da malore improvviso. Lutto in Versilia. Aveva 67 anni Così all’im… - EricrapErikrap : RT @11Giuliano: Altro medico: Viareggio,è morto il dottor Bianucci colto da malore improvviso. Lutto in Versilia. Aveva 67 anni Così all’im… - PAOLAMALACRIDA : RT @11Giuliano: Altro medico: Viareggio,è morto il dottor Bianucci colto da malore improvviso. Lutto in Versilia. Aveva 67 anni Così all’im… -