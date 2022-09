Le spine nel fianco di re Carlo: Andrea, Diana e il figlio segreto (Di venerdì 23 settembre 2022) L’immagine di una Famiglia Reale del tutto unita non è mai durata troppo a lungo. Le ultime notizie esplose in pieno lutto dimostrano che questa tendenza non si è invertita. Re Carlo, infatti, ha diverse “spine nel fianco” da gestire prima della sua incoronazione. Il principe Andrea e non per l’ombra della sua bad reputation sulla royal family, ma per il complotto segreto che avrebbe ordito con la principessa Diana. Senza contare il tormentone del figlio segreto. Si tratta di Simon Dorante-Day che nel mondo tutti conoscono come il “figlio segreto di Carlo e Camilla”. L’uomo, infatti, persegue da anni l’obiettivo di ottenere un test del DNA da parte di Carlo e Camilla per dimostrare di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 settembre 2022) L’immagine di una Famiglia Reale del tutto unita non è mai durata troppo a lungo. Le ultime notizie esplose in pieno lutto dimostrano che questa tendenza non si è invertita. Re, infatti, ha diverse “nel” da gestire prima della sua incoronazione. Il principee non per l’ombra della sua bad reputation sulla royal family, ma per il complottoche avrebbe ordito con la principessa. Senza contare il tormentone del. Si tratta di Simon Dorante-Day che nel mondo tutti conoscono come il “die Camilla”. L’uomo, infatti, persegue da anni l’obiettivo di ottenere un test del DNA da parte die Camilla per dimostrare di ...

