Infortuni Politano e Osimhen | il medico del Napoli svela i tempi di recupero

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 23 settembre 2022) Nelle ultime settimane gli azzurri, come diverse altre società, hanno dovuto fare i conti con alcunie, purtroppo, in una stagione come questa, con lo svolgimento del mondiale in inverno e le tante partite ravvicinate, aumentano le possibilità per i giocatori di infortunarsi. Nello specifico, in casanelle ultime settimane i giocatori che hanno subito uno stop sono stati, addirittura, l’esterno offensivo ha abbandonato il ritiro della nazionale per fare ritorno a. Proprio di questa situazione legata agli, ne ha parlato il dottor Raffaele Canonico, responsabile dell’area medica del, ai microfoni di Radio KissKiss. Queste le sue parole: Su: ...