Il Professor Castellacci | “Tanti infortuni? Colpa di una preparazione affrettata”

(Di venerdì 23 settembre 2022) “Ormai siamo abituati a stagioni eccezionali, tra Covid e Mondiale in inverno. La rassegna in Qatar ha diviso lain tre livelli, con l’ultimo step dopo la Coppa del Mondo. E’ chiaro che i preparatori atletici si sono dovuti adeguare a questo nuovo trend, hanno cercato di intensificare il tutto per avere i giocatori subito su un buon livello sapendo che poi ci sarebbe stato il mese del Mondiale per recuperare. Questa situazione giocoforza ha portato a dei sovraccarichi di cui stiamo avendo le conseguenze, consu. Si poteva supporre che avremmo avuto questi problemi sovraccaricando i ragazzi fin dall’inizio”. Queste le parole delEnrico, ex medico della nazionale italiana, ai microfoni di LaPresse. La rosa azzurra è ridotta all’osso a causa dei ...

