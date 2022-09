Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti si scaglia contro Sara Manfuso per le Nomination e scoppia il caos! (Di venerdì 23 settembre 2022) Patrizia Rossetti non ha apprezzato le motivazioni dietro la Nomination di Sara Manfuso e sbotta furiosa, dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 23 settembre 2022)non ha apprezzato le motivazioni dietro ladie sbotta furiosa, dopo la puntata delVip.

GrandeFratello : Grande Fratello può voler dire tante cose... a volte anche Rinascita. Bentornata a Casa, Carolina, sei una forza de… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - XrobertaX_ : ma in sto grande fratello fanno solo discorsi filosofici sulla vita? #gfvip - infoitcultura : Chi è Edoardo Donnamaria, fidanzata, padre, età, altezza, Grande Fratello, Instagram, genitori - infoitcultura : Chi è Edoardo Donnamaria del Grande Fratello Vip -