Fridays for Future in 70 piazze, pressing sulla politica perché si occupi di clima (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Un appello alla politica a tenere l'emergenza climatica in cima all'agenda del governo e del Parlamento che usciranno dalle elezioni di domenica: è questo il messaggio lanciato dalle piazze di una settantina di città italiane, da Bolzano a Catania, in cui è tornata la mobilitazione dei Fridays for Future con decine di migliaia di partecipanti. "Volete il nostro voto ma ignorate la nostra voce. Continuiamo la nostra lotta", si leggeva sullo striscione che ha aperto il corteo di Roma con 30mila persone (la stima è degli organizzatori, 6mila per la Questura), conclusosi ai Fori Imperiali. Più di 70 città in Italia. Migliaia nel mondo. La politica ignora la realtà, ma le persone no #Agendaclimatica #FridaysForFuture

Agenzia_Ansa : I ragazzi di Fridays for future oggi scendono in piazza in 70 città italiane, in occasione dello sciopero per il cl… - valigiablu : “L’ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio”: la nuova dimensione conflittuale dei Fridays For Future |… - Agenzia_Ansa : Imbrattata la sede della Regione Marche ad Ancona con il fango dell'alluvione. E' la protesta, durante una manifest… - fedeli_paolo : RT @NonUnodiMeno: STRISCIONE ROSSO-VERDE alla Manifestazione delle ragazze/i di Fridays for Future. Siamo con loro e per il futuro di quest… - fedeli_paolo : RT @NonUnodiMeno: Striscione ROSSO VERDE alla manifestazione delle ragazze/i di Fridays for Future. Siamo con loro per il futuro di questo… -