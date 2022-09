Ci sarà un’indagine sulla morte di Mahsa Amini, dice il presidente iraniano (Di venerdì 23 settembre 2022) Cioè sul caso della donna morta in carcere una settimana fa e che ha innescato le grandi proteste antigovernative di questi giorni Leggi su ilpost (Di venerdì 23 settembre 2022) Cioè sul caso della donna morta in carcere una settimana fa e che ha innescato le grandi proteste antigovernative di questi giorni

ilpost : Ci sarà un’indagine sulla morte di di Mahsa Amini, dice il presidente iraniano - xGaBollo : RT @putino: 'Ai russi è stato chiesto di non ferirsi le mani per la tregua dalla mobilitazione. Non ci sarà nulla per una ferita accidenta… - Ketti06875954 : RT @putino: 'Ai russi è stato chiesto di non ferirsi le mani per la tregua dalla mobilitazione. Non ci sarà nulla per una ferita accidenta… - universo_astro : RT @putino: 'Ai russi è stato chiesto di non ferirsi le mani per la tregua dalla mobilitazione. Non ci sarà nulla per una ferita accidenta… - putino : 'Ai russi è stato chiesto di non ferirsi le mani per la tregua dalla mobilitazione. Non ci sarà nulla per una feri… -