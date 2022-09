(Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo la doppietta negativa in Champions e campionato, non si respira di certo una bella aria alla Continassa. E non serve Sherlock Holmes per...

Commenta per primo Dopo tutto il casino seguito alla sconfitta col Benfica - col passaggio agli ottavi di Champions compromesso, Nedved furibondo nellocoi giocatori, popolo bianconero in subbuglio e un Allegri visibilmente piccato che ha ironizzato in conferenza stampa sul suo possibile esonero - tutto si poteva immaginare, ma non che la ... Chirico: 'Spogliatoio di traverso: da Cuadrado a Bonucci e Di Maria, Allegri ha perso il controllo della Juve. E siamo solo a settembre' Dopo la doppietta negativa in Champions e campionato, non si respira di certo una bella aria alla Continassa. E non serve Sherlock Holmes per scoprirlo, tutto è molto evidente: da ciò che si è visto a ...Alta tensione Juventus, l'aria si fa sempre più pesante all'interno dello spogliatoio bianconero dopo le sconfitte con Benfica e Monza.