Causio e la crisi della Juve | ' Semplice | è finito un ciclo'

junews24com : Causio sicuro sulla Juventus: «Ricostruire un ciclo vincente non è facile» - -

Juventus News 24

Franco, campione del Mondo nell'82 ed ex giocatore bianconero ha parlato a margine del Festival di ...Il successo della Nazionale come spinta alla fuoriuscita dalla: e sarà così, gli anni 80 un'... Non valutati Graziani, uscito dopo pochi minuti per infortunio, e, entrato verso la fine, un ... Causio sicuro sulla Juventus: «Ricostruire un ciclo non è facile» Juve, qual è il vero problema di questo avvio di stagione così complicato Allenatori ed ex bianconeri in esclusiva.