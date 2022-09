Aurora Ramazzotti ha aspettato ma ora parla: la verità sulla gravidanza (Di venerdì 23 settembre 2022) Aurora Ramazzotti incinta, arriva la conferma. A un mese circa dalla spifferata del settimanale Chi, è arrivato il momento di rompere il silenzio per la figlia di Eros e Michelle Hunziker e il fidanzato storico Goffredo Cerza, che ufficializzano la gravidanza con una divertente clip pubblicata su Instagram. Già durante l’estate era trapelata l’indiscrezione che Aurora Ramazzotti e la mamma, Michelle Hunziker, fossero andate in una farmacia in Sardegna per comprare un test di gravidanza. Poi, il 30 agosto scorso, la bomba data per certa da Alfonso Signorini. Leggi anche: “Aurora Ramazzotti è incinta e anche furiosa”. Signorini conferma e rilancia: i dettagli Aurora Ramazzotti incinta conferma: la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022)incinta, arriva la conferma. A un mese circa dalla spifferata del settimanale Chi, è arrivato il momento di rompere il silenzio per la figlia di Eros e Michelle Hunziker e il fidanzato storico Goffredo Cerza, che ufficializzano lacon una divertente clip pubblicata su Instagram. Già durante l’estate era trapelata l’indiscrezione chee la mamma, Michelle Hunziker, fossero andate in una farmacia in Sardegna per comprare un test di. Poi, il 30 agosto scorso, la bomba data per certa da Alfonso Signorini. Leggi anche: “è incinta e anche furiosa”. Signorini conferma e rilancia: i dettagliincinta conferma: la ...

