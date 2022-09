Vaccino antinfluenzale in bimbi? Farlo subito, epidemia iniziata (Di giovedì 22 settembre 2022) "Sì meglio fare il Vaccino in anticipo, perché quest'anno l'epidemia inizia prima, anzi è già iniziata: abbiamo già purtroppo una serie di casi ricoverati al Bambino Gesù che hanno dimostrato di avere l'influenza stagionale". Ha risposto così Guido Castelli Gattinara, presidente della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica (SITIP) e infettivologo presso l'Istituto per la Salute dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, interpellato dalla Dire nel corso di una intervista video. "Non c'è un periodo preciso per la vaccinazione - ha aggiunto l'esperto - ma è meglio iniziarla subito perché ovviamente protegge prima". Quali sono i 'pro' del Vaccino antinfluenzale nei bambini e quali i 'contro', se esistono? "I 'pro' sono tantissimi: il Vaccino ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) "Sì meglio fare ilin anticipo, perché quest'anno l'inizia prima, anzi è già: abbiamo già purtroppo una serie di casi ricoverati al Bambino Gesù che hanno dimostrato di avere l'influenza stagionale". Ha risposto così Guido Castelli Gattinara, presidente della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica (SITIP) e infettivologo presso l'Istituto per la Salute dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, interpellato dalla Dire nel corso di una intervista video. "Non c'è un periodo preciso per la vaccinazione - ha aggiunto l'esperto - ma è meglio iniziarlaperché ovviamente protegge prima". Quali sono i 'pro' delnei bambini e quali i 'contro', se esistono? "I 'pro' sono tantissimi: il...

