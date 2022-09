Uomini e Donne anticipazioni 23 settembre, Gemma Galgani fa i fuochi d’artificio: la Dama di Torino non perde tempo (Di giovedì 22 settembre 2022) Diventano sempre più avvincenti le nuove puntate della trasmissione cult di Canale 5 Uomini e Donne, di cui Maria De Filippi è autrice e conduttrice ormai da anni. Nelle prossime date, si annuncia un clima bollente tra Riccardo e la nuova tronista che stanno approfondendo la loro amicizia con le avances sempre più esplicite di Riccardo che sembra già interessatissimo a lei. A sconvolgere il pubblico potrebbe però essere Gemma. Le anticipazioni di Uomini e Donne del 23 settembre 2022 Sono tutti in attesa dell’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, trasmissione pomeridiana in onda su Canale 5 alle ore 14:45. Per il momento, ci sono grandi aspettative su Riccardo e la misteriosa nuova tronista, che sembrano affiatarsi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 settembre 2022) Diventano sempre più avvincenti le nuove puntate della trasmissione cult di Canale 5, di cui Maria De Filippi è autrice e conduttrice ormai da anni. Nelle prossime date, si annuncia un clima bollente tra Riccardo e la nuova tronista che stanno approfondendo la loro amicizia con le avances sempre più esplicite di Riccardo che sembra già interessatissimo a lei. A sconvolgere il pubblico potrebbe però essere. Ledidel 232022 Sono tutti in attesa dell’ultima puntata della settimana di, trasmissione pomeridiana in onda su Canale 5 alle ore 14:45. Per il momento, ci sono grandi aspettative su Riccardo e la misteriosa nuova tronista, che sembrano affiatarsi ...

