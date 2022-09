"Un saluto da ipocrita": Manzini gela Bortone, imbarazzo in studio (Di giovedì 22 settembre 2022) "Ci salutiamo come due ipocrite”, racconta Francesca Manzini alla conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone. Una confessione spiazzante, che lascia tutti senza parole. La Manzini, imitatrice di grande talento, gela la conduttrice di Rai 1. Poi cerca di fare un piccolo cambio di rotta, e dice: "Nel senso che ci siamo salutate sfiorandoci non dandoci un vero bacio". E la Bortone ammette: “Si meglio che poi sbava il rossetto.” Insomma l'attimo di gelo in studio è durato davvero molto poco. L'intervista dalla Manzini è lunga, una confessione fiume: "Sono entrata nel tunnel dell'anoressia e bulimia" L'imitatrice che è stata anche alla conduzione di Striscia la notizia racconta senza troppi filtri un problema che ha vissuto in questi anni. "Non mi era stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) "Ci salutiamo come due ipocrite”, racconta Francescaalla conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena. Una confessione spiazzante, che lascia tutti senza parole. La, imitatrice di grande talento,la conduttrice di Rai 1. Poi cerca di fare un piccolo cambio di rotta, e dice: "Nel senso che ci siamo salutate sfiorandoci non dandoci un vero bacio". E laammette: “Si meglio che poi sbava il rossetto.” Insomma l'attimo di gelo inè durato davvero molto poco. L'intervista dallaè lunga, una confessione fiume: "Sono entrata nel tunnel dell'anoressia e bulimia" L'imitatrice che è stata anche alla conduzione di Striscia la notizia racconta senza troppi filtri un problema che ha vissuto in questi anni. "Non mi era stato ...

