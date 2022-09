Ultime Notizie – Roma, crollo Globe Theatre: “Un boato, poi le urla” (Di giovedì 22 settembre 2022) ”E’ stata una cosa improvvisa, eravamo appena usciti quando abbiamo sentito un boato e le urla: io mi sono girato e ho visto la struttura crollare”. Pietro, studente del Talete di 17 anni, racconta all’Adnkronos il momenti del crollo al Globe Theatre di Roma. ”Questa mattina – spiega – eravamo con la classe in gita e avevamo assistito allo spettacolo Macbeth. Il teatro era pieno, non c’erano solo studenti del mio liceo ma anche di altre scuole. Tutte classi IV perché il Macbeth è programma di IV. Il Globe ha tre livelli, noi eravamo in quello più basso. Alla fine dello spettacolo siamo stati i primi a uscire. Ero fuori e ho sentito il botto, poi ho visto tutti i pezzi di legno che cadevano. A crollare è stata la scala che dal terzo piano porta all’uscita: sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) ”E’ stata una cosa improvvisa, eravamo appena usciti quando abbiamo sentito une le: io mi sono girato e ho visto la struttura crollare”. Pietro, studente del Talete di 17 anni, racconta all’Adnkronos il momenti delaldi. ”Questa mattina – spiega – eravamo con la classe in gita e avevamo assistito allo spettacolo Macbeth. Il teatro era pieno, non c’erano solo studenti del mio liceo ma anche di altre scuole. Tutte classi IV perché il Macbeth è programma di IV. Ilha tre livelli, noi eravamo in quello più basso. Alla fine dello spettacolo siamo stati i primi a uscire. Ero fuori e ho sentito il botto, poi ho visto tutti i pezzi di legno che cadevano. A crollare è stata la scala che dal terzo piano porta all’uscita: sono ...

