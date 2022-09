Ucraina, Zelensky ai russi: “Protestate contro mobilitazione” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Un appello a “protestare” contro la mobilitazione parziale, ordinata dal presidente Vladimir Putin, è stato rivolto ai russi in un videomessaggio dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Cinquantacinquemila soldati russi sono morti in questi sei mesi di guerra. Decine di migliaia sono feriti e mutilati. Ne volete di più? No? Allora Protestate. Reagite”, ha detto Zelensky, sottolineando che le uniche opzioni che i soldati russi hanno per sopravvivere sono “scappare o arrendersi”. KULEBA – La decisione del presidente russo Vladimir Putin di mobilitare parzialmente i riservisti delle forze armate, dichiara il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, è “un’ammissione di sconfitta”. “Putin ha annunciato una ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Un appello a “protestare”laparziale, ordinata dal presidente Vladimir Putin, è stato rivolto aiin un videomessaggio dal presidente ucraino, Volodymyr. “Cinquantacinquemila soldatisono morti in questi sei mesi di guerra. Decine di migliaia sono feriti e mutilati. Ne volete di più? No? Allora. Reagite”, ha detto, sottolineando che le uniche opzioni che i soldatihanno per sopravvivere sono “scappare o arrendersi”. KULEBA – La decisione del presidente russo Vladimir Putin di mobilitare parzialmente i riservisti delle forze armate, dichiara il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, è “un’ammissione di sconfitta”. “Putin ha annunciato una ...

