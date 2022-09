TRUFFA EMAIL POSTE ITALIANE | IL TUO PACCHETTO E’ IN ARRIVO

(Di giovedì 22 settembre 2022) Arriva SMS con scritto “LA SUA CARTAPAY E’ STATA BLOCCATA” : si tratta di una frode ! Fate molta attenzione al falso messaggioda parte di. L’obiettivo della nuova campagna di phishing è ovviamente quello di rubare le credenziali di accesso delle vittime (nome utente, password …) per sottrarre poi denaro dal conto. Due sono i fattori che rendono particolarmente pericoloso questo messaggio: il fatto che arrivi da un indirizzoche sembra vero La presenza di un link che apre un finto collegamento CHAT che sembra poter aiutare e potrebbe trarre in inganno il lettore Ecco il testo : Traccia il tuo pacco: xxxxxx STATO: IN ATTESA AL CENTRO DI DISTRIBUZIONE INDIRIZZO MANCANTE IL NOSTRO CHAT BOT TI AIUTERÀ AD ORGANIZZARE NUOVA CONSEGNA AVVIA LA CHAT ( qui si apre il link ...

Durante il periodo di pandemia sono state registrate ancheda ipotetici 'conoscenti, amici o parenti' che richiedevano soldi per essere aiutati per affrontare cure costose contro il ...La credibilità , per chi lancia questi ami, è tutto: se l'"puzza" dinessuno clicca, ma se è fatta bene allora sì, qualche utente fa click ed entra in un tunnel che potrebbe costargli ...La sede grossetana di Confconsumatori Toscana, dall’inizio dell’anno ad oggi, ha seguito 42 casi di truffati online. Un numero impressionante, in costante aumento rispetto solo al 2021, quando i casi ...Con la crescita dell'uso di internet i casi di truffe online sono sempre più in aumento nel nostro Paese. Vediamo quali tipi sono, come tutelarsi e cosa prevede la legislazione penale a riguardo.