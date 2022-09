Torino, Cairo: “Juric incarna al meglio il tremendismo granata” (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport. Il presidente granata ha parlato, tra le altre cose, del tecnico Juric. Ecco le sue parole: “Cosa mi piace del Torino? Il vedere una squadra coraggiosa, che non ha paura, che aggredisce e gioca alta, con una voglia di recuperare la palla notevole. È una squadra che gioca da Toro, Juric ha incarnato al meglio lo spirito Toro, il tremendismo granata. Con lui abbiamo trovato un buon modus di intenderci, ho grande stima di lui, lo lascio fare, lo lascio lavorare. Siamo anche reduci da due anni in cui avrei voluto accontentarlo di più dal punto di vista del mercato ma i vincoli del bilancio non me l’hanno consentito. Lui però riesce a fare ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente del, Urbano, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport. Il presidenteha parlato, tra le altre cose, del tecnico. Ecco le sue parole: “Cosa mi piace del? Il vedere una squadra coraggiosa, che non ha paura, che aggredisce e gioca alta, con una voglia di recuperare la palla notevole. È una squadra che gioca da Toro,hato allo spirito Toro, il. Con lui abbiamo trovato un buon modus di intenderci, ho grande stima di lui, lo lascio fare, lo lascio lavorare. Siamo anche reduci da due anni in cui avrei voluto accontentarlo di più dal punto di vista del mercato ma i vincoli del bilancio non me l’hanno consentito. Lui però riesce a fare ...

edzenon1 : @antonioamodio22 @lastregabianca @namelessronin_ Non ha nessuna credibilità un giornale totalmente asservito al Tor… - Toro_News : ???| LE VOCI Il presidente del #Torino Urbano #Cairo ha commentato la situazione del calcio italiano durante il Fes… - TZG_1906 : Una delle più belle cose fatte dal Torino F.C. nell'era Cairo. Ripartire dai bambini, per costruire un futuro all'… - giu10peppe : @pierangelo1982 @YouTube Cairo? A me dispiace solo per i tifosi del Torino che se lo ritrovano come presidente.. a… - soppyzz : ultima carriera a football manager 2022, scegliete tra il torino con cairo che ti chiede senza motivo di arrivare i… -