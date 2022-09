Sciopero aereo, si può chiedere il rimborso? Ecco come funziona con Ryanair (Di giovedì 22 settembre 2022) Cosa bisogna sapere sullo Sciopero aereo, c’è il rimborso? Ecco come funziona con Ryanair. Tutte le informazioni utili. In caso di Sciopero delle compagnie aeree, con conseguente cancellazione dei voli, l’interesse primario dei passeggeri è avere al più presto un volo sostitutivo utilizzabile. Se questo non è possibile, c’è il diritto al rimborso. Ecco che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 22 settembre 2022) Cosa bisogna sapere sullo, c’è ilcon. Tutte le informazioni utili. In caso didelle compagnie aeree, con conseguente cancellazione dei voli, l’interesse primario dei passeggeri è avere al più presto un volo sostitutivo utilizzabile. Se questo non è possibile, c’è il diritto alche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoiteconomia : Sciopero aereo 1 ottobre, voli a rischio anche in Sicilia, le compagnie interessate e gli orari - palermo24h : Sciopero aereo 1 ottobre, voli a rischio anche in Sicilia, le compagnie interessate e gli orari - telodogratis : Sciopero aereo 1 ottobre, voli a rischio anche in Sicilia, le compagnie interessate e gli orari - blogsicilia : #notizie #sicilia Sciopero aereo 1 ottobre, voli a rischio anche in Sicilia, le compagnie interessate e gli orari -… - infoiteconomia : Un altro sciopero aereo in arrivo: ecco quando -