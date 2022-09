Peperoncino | le proprietà segrete che nessuno conosce | Ci può addirittura salvare la vita

Leggi su topicnews

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ilè una bacca utilizzata come condimento: questo però può avere dei benefici chesi aspettava. Aglio, olio e, spaghetti all’amatriciana e altri squisiti piatti ancora. Ilè un toccasana per il palato e non solo.benefiche del(fonte canva)La sua origine è americana mentre il suo nome scientifico è Capscium. oggi però ilè coltivato in tutte le parti del mondo. In Messico, ad esempio, esiste già dal 5000 a.c. In Europa invece lo abbiamo scoperto solo grazie a Cristoforo Colombo, dal suo ritorno dalle Americhe. In Italia viene usato spesso in cucina ma comparato alla cucina asiatica, non c’è sfida. Gli asiatici, lo utilizzano come condimento principale dei loro piatti e ne ...