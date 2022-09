Pandev lascia il calcio: «Finisce un capitolo bellissimo. Porto con me tutte le emozioni» (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex Napoli Goran Pandev lascia il calcio e saluta tutti con un video pubblicato su Instagram, in cui ricorda tutte le squadre con cui ha giocato in carriera e alcuni dei suoi gol più belli. E scrive: “Mi guardo indietro e non sembra ancora vero… E’ stato un viaggio incredibile. Tante emozioni, le Porto tutte dentro e so di condividerle con quanti mi hanno accompagnato lungo questo cammino. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie Nadica, i miei figli Filipo, Ana, Sofia che sono stati il mio sostegno. Ringrazio mio padre e mia madre per avermi permesso di inseguire un sogno. Ringrazio la mia gente per il calore che mi ha dato… Siete stati magnifici. Ringrazio Branchini, Giovanni, Carlo Leo senza di voi non avrei fatto tutto questo. Ringrazio tutti i miei allenatori e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex Napoli Goranile saluta tutti con un video pubblicato su Instagram, in cui ricordale squadre con cui ha giocato in carriera e alcuni dei suoi gol più belli. E scrive: “Mi guardo indietro e non sembra ancora vero… E’ stato un viaggio incredibile. Tante, ledentro e so di condividerle con quanti mi hanno accompagnato lungo questo cammino. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie Nadica, i miei figli Filipo, Ana, Sofia che sono stati il mio sostegno. Ringrazio mio padre e mia madre per avermi permesso di inseguire un sogno. Ringrazio la mia gente per il calore che mi ha dato… Siete stati magnifici. Ringrazio Branchini, Giovanni, Carlo Leo senza di voi non avrei fatto tutto questo. Ringrazio tutti i miei allenatori e ...

