Nations League 2022 2023 | vittorie per Belgio e Croazia Sorpresa Azerbaigian in Slovacchia

Serata ricca di avvenimenti in Nations League, con otto match andati in scena e 90? rimanenti per concludere una fase a gironi ancora più che mai incerta ed equilibrata. Nella Lega A la Croazia batte la Danimarca 2-1 grazie ai gol di Sosa e Majer e supera proprio i danesi in testa al girone 1, con la Francia che batte 2-0 l'Austria con le reti di Mbappè e Giroud ma rimane ormai fuori dalla Final Four. Il centravanti del Milan però firma un nuovo record di longevità per un marcatore della nazionale francese e avvicina il record di Thierry Henry. Nations League 2022/2023: RISULTATI E CLASSIFICHE Olanda e Belgio proseguono il loro duello nel gruppo 4, con gli Orange vittoriosi in Polonia grazie alle reti di Gakpo e Bergwijn e i Diavoli che invece ...

