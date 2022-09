Napoli, problema muscolare per Rrahmani in Nazionale. Sarà sottoposto ad accertamenti (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Napoli è in ansia per Rrahmani. Il Corriere dello Sport scrive che il quotidiano kosovaro “Nacionale”, ieri, parlava di un problema fisico accusato dal difensore del Napoli nel ritiro della Nazionale. “Secondo quanto riportato dal quotidiano kosovaro ‘Nacionale’, l’ex difensore del Verona avrebbe accusato un problema fisico non meglio precisato, ma che richiederà l’effettuazione nelle prossime ore di ulteriori accertamenti”. Dopo il responso dei test ai quali Sarà sottoposto, si valuterà se potrà giocare nelle due partite di Nations League o se dovrà rientrare anticipatamente a Napoli. “Quel che è certo è che il difensore non si è allenato con i compagni di Nazionale dopo aver raggiunto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilè in ansia per. Il Corriere dello Sport scrive che il quotidiano kosovaro “Nacionale”, ieri, parlava di unfisico accusato dal difensore delnel ritiro della. “Secondo quanto riportato dal quotidiano kosovaro ‘Nacionale’, l’ex difensore del Verona avrebbe accusato unfisico non meglio precisato, ma che richiederà l’effettuazione nelle prossime ore di ulteriori”. Dopo il responso dei test ai quali, si valuterà se potrà giocare nelle due partite di Nations League o se dovrà rientrare anticipatamente a. “Quel che è certo è che il difensore non si è allenato con i compagni didopo aver raggiunto ...

