Mancini | «Mi aspetto che la squadra giochi un buon calcio»

(Di giovedì 22 settembre 2022) Le parole dia Sky prima della partita con l’Inghilterra: «Sappiamo che saranno mesi di sofferenza» Robertoha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Miche laun, che è fondamentale per arrivare alla vittoria. Sappiamo che saranno mesi di sofferenza: abbiamo messo ragazzi nuovi, con meno esperienza. Quello che miè di vedere ungioco». TONALI – «Non l’abbiamo fatto allenare, ma non ha grandi possibilità per questa e la prossima partita». GABBIADINI – «Voi fate il vostro lavoro e io il mio. A volte anche i giocatori devono sentire la voglia di venire in nazionale e restarci anche in momenti difficili. Abbiamo chiamato Gabbiadini ...

CampiMinati : @maxgiocondo @Marco562017 L'aspetto economico si valuta esclusivamente in misura dello stipendio del nuovo tecnico.… - Profilo3Marco : RT @CorSport: #DeRossi: “Aspetto una panchina. #Zaniolo escluso? Fidatevi di Mancini” ?? - MGuardasole : #Raspadori: 'Mancini a giugno chiese ai giovani di affrontare nuove sfide Sicuramente è stato un aspetto molto impo… - CorSport : #DeRossi: “Aspetto una panchina. #Zaniolo escluso? Fidatevi di Mancini” ?? - romaforever_it : De Rossi: 'Aspetto una panchina. Zaniolo escluso? Fidatevi di Mancini' -

Corriere dello Sport

...della gestione. LA GAVETTA Gli altri stanno dietro e faticano, compresi i giovani (da Scamacca a Kean a Raspadori ) che devono ancora compiere una crescita completa. Anche su questo...Miuna partita dura contro l'Inghilterra, una squadra fisica che gioca un buon calcio. Sarà ... Due giorni fa Robertoè tornato a sottolineare la carenza di attaccanti italiani. E non è ... De Rossi: “Aspetto una panchina. Zaniolo escluso Fidatevi di Mancini” LOS ANGELES (Stati Uniti) - L'Italia di Roberto Mancini affronterà venerdì 23 settembre (ore 20:45) l'Inghilterra a San Siro, match valevole per la fase a gironi della Uefa Nations League. In occasion ...E se Walid sarà convocato anche ai Mondiali in Qatar dal Marocco (rosa in cui spiccano i nomi di Hakimi, Amrabat e Ziyech), allora diventerà definitivamente impossibile per Roberto Mancini convocarlo ...