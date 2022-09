Maignan | la rivelazione di Buffon | c’entra la Juventus!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il numero uno per eccellenza, Gianluigi, ospite del Festival dello Sport di Trento ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha affrontato diversi argomenti. In primo luogo si è soffermato sulle portiere del Milan, Mike, svelando un retroscena che ha del clamoroso:-intervista-“Quando tornai da Parigi alla Juve mi chiesero dei portieri. Dissi didel Lille, che però nessuno considerava. Mi chiedevo perché. Quando il Milan lo prese mandai un messaggio a Maldini, dicendo che in pochi credevano in lui ma che avevano preso un top” Successivamente ha parlato della sua carriera e della possibilità di appendere gli scarpini al chiodo: “Per quanto mi riguarda io continuo a giocare per tante ragioni. Perché mi sento ancora forte e competitivo e perché sono ...