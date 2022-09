Lazio | Patric sempre più leader dei biancocelesti

(Di giovedì 22 settembre 2022) I numeri diin questa stagione, che lo vedono tra idella: primo per palloni giocati e recuperati, sotto la cura Sarri, ha migliorato in maniera sensibile le sue statistiche. Come riportato dal Corriere dello Sport il difensore, dopo le difficoltà nella linea a 3 di Simone Inzaghi, si è imposto comedella difesa a 4 della. I numeri certificano una crescita esponenziale. Lo spagnolo è infatti al quarto posto nella classifica di passaggi riusciti in campionato (428), alle spalle di Kim (437), Skriniar (476) e Bremer (476). Per quanto riguarda la rosa dellaè primo sia per quanto riguarda i palloni giocati (486) che quelli recuperati (46). Terzo giocatore per contrasti (10), ...

LALAZIOMIA : Lazio, guida Patric: al comando di una difesa Champions - sportli26181512 : Lazio, guida Patric: al comando di una difesa Champions: Lo spagnolo è rinato centrale. Ora è più forte, primeggia… - laziolivetv : #Lazio: #Patric con #Sarri leader di una difesa che è un punto di forza - LALAZIOMIA : Lazio, Rossi: “Sarri straordinario con Lazzari. Tra Patric e Romagnoli… ” - - LALAZIOMIA : Lazio, Delio Rossi: “Patric più dominante di Romagnoli. Lotito? Ricordo...' -

I numeri diin questa stagione, che lo vedono tra i leader della: primo per palloni giocati e recuperati, sotto la cura Sarri, ha migliorato in maniera sensibile le sue statistiche. Come riportato dal Corriere dello Sport il difensore, dopo le ......obiettivi professionali c'è quello di riconquistare la maglia azzurra oltre che di aiutare la... Ieri ripresa senza otto nazionali al centro sportivo di Formello (differenziato per, a parte ...Lo spagnolo è rinato centrale. Ora è più forte, primeggia nelle classifiche di rendimento: quarto in A per passaggi, primo nei biancocelesti per palloni giocati e recuperati ...ROMA - Lazzari sì, Lazzari no. Il comunicato diffuso ieri dalla Lazio (« gli esami clinici e strumentali hanno confermato il quadro di lesione di primo grado a carico del bicipite della coscia destra ...