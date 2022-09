Juve, domani il CdA sul bilancio: ecco i consiglieri (Di giovedì 22 settembre 2022) Nella giornata di domani, venerdì 23 settembre 2022, si terrà il consiglio di amministrazione della Juventus per l’approvazione dei conti relativi alla stagione 2021/22. Un esercizio che si è chiuso – sulla base di quanto emerso dalla semestrale di Exor – con un rosso di circa 250 milioni di euro, in peggioramento rispetto al -209,9 L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 settembre 2022) Nella giornata di, venerdì 23 settembre 2022, si terrà il consiglio di amministrazione dellantus per l’approvazione dei conti relativi alla stagione 2021/22. Un esercizio che si è chiuso – sulla base di quanto emerso dalla semestrale di Exor – con un rosso di circa 250 milioni di euro, in peggioramento rispetto al -209,9 L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

