Immobile: «Il mondo social ti può distruggere, non solo nel calcio. Ciò che è successo ad Acerbi va oltre»

Il Corriere dello Sport riporta le parole di Ciro Immobile dal ritiro della Nazionale. Ammette di aver pensato di lasciare il gruppo di Mancini. «Ci sono stati momenti di grande delusione per la mancata qualificazione mondiale così come c'erano stati quelli dell'emozione europea. Ma fino a che ci sarà bisogno di me, che il mister avrà bisogno di me, sia in campo che fuori, io ci sarò». Dice di sentirsi in dovere di farlo, come leader, per aiutare i tanti giovani presenti in Nazionale che hanno bisogno di essere sostenuti dai veterani. Tocca anche il tema degli attacchi social a cui è stato più volte sottoposto. «Siamo in un mondo social, ne fa parte anche il nostro. L'occhio ogni tanto va a finire lì. Servirebbe equilibrio nei giudizi. Invece… E anche questo aveva pesato nell'idea di finirla lì. Poi ripensando a tutto ...

