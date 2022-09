Higuain: “Al bullismo non viene data la giusta importanza. Non posso più tollerarlo” (Di giovedì 22 settembre 2022) Gonzalo Higuain ha giocato una finale Mondiale e, purtroppo per lui, ci si ricorda spesso dell’errore compiuto in occasione di quella partita. Da cui poi sono scaturiti anche anni di critiche e spesso insulti nei suoi confronti. “La gente non capisce cosa significhi giocare una finale Mondiale. Pensano che sia facile ma non sanno cosa c’è dietro. Poi si può vincere o perdere ma nessuno cancellerà mai quell’esperienza. Ancora oggi non mi rendo conto. Dobbiamo dare più valore a questo e non parlare solo del risultato”. Queste le sue parole all’interno di un’intervista concessa a TycSports. Il ‘Pipita’ si sofferma proprio su questo importante aspetto: “Le critiche feroci sono diventate normali, sono all’ordine del giorno. Milioni di persone ne soffrono e non lo comunicano. Al bullismo non viene data ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Gonzaloha giocato una finale Mondiale e, purtroppo per lui, ci si ricorda spesso dell’errore compiuto in occasione di quella partita. Da cui poi sono scaturiti anche anni di critiche e spesso insulti nei suoi confronti. “La gente non capisce cosa significhi giocare una finale Mondiale. Pensano che sia facile ma non sanno cosa c’è dietro. Poi si può vincere o perdere ma nessuno cancellerà mai quell’esperienza. Ancora oggi non mi rendo conto. Dobbiamo dare più valore a questo e non parlare solo del risultato”. Queste le sue parole all’interno di un’intervista concessa a TycSports. Il ‘Pipita’ si sofferma proprio su questo importante aspetto: “Le critiche feroci sono diventate normali, sono all’ordine del giorno. Milioni di persone ne soffrono e non lo comunicano. Alnon...

