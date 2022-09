Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi: “Ho fatto l’amore con uno dei ragazzi che mi bullizzavano, non mi ha riconosciuta” (Di giovedì 22 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi è una nuova concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Proprio in occasione dell’inizio del programma Ferruzzi ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi per raccontare la sua storia. Il vissuto di Elenoire non è stato affatto semplice ma, con il sorriso e l’umorismo che la contraddistinguono, tutto può essere superato. E lei ne è la conferma. Sentirsi in gabbia nascendo nel corpo sbagliato: la non accettazione di sé stessi: “Sono stati gli altri a farmi sentire sbagliata, diversa. Per me era tutto al posto giusto: mi sentivo una femminuccia. Poi, con le prime vessazioni, iniziai a capire che il corpo non si sposava appieno con la mia anima”, dichiara al settimanale Ferruzzi. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022)è una nuova concorrente dell’attuale edizione delVip condotto da Alfonso Signorini. Proprio in occasione dell’inizio del programmaha rilasciato un’intervista al settimanale Chi per raccontare la sua storia. Il vissuto dinon è stato afsemplice ma, con il sorriso e l’umorismo che la contraddistinguono, tutto può essere superato. E lei ne è la conferma. Sentirsi in gabbia nascendo nel corpo sbagliato: la non accettazione di sé stessi: “Sono stati gli altri a farmi sentire sbagliata, diversa. Per me era tutto al posto giusto: mi sentivo una femminuccia. Poi, con le prime vessazioni, iniziai a capire che il corpo non si sposava appieno con la mia anima”, dichiara al settimanale. E ...

