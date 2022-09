Google Surveys chiude i battenti ma l’app dei sondaggi Android non è a rischio

... mentre a breve verranno eliminati i cookie di terze parti daChrome . Siamo tutti ... Per garantire la rilevanza degli insight, i dati sono costantemente aggiornati e validati attraverso...... mentre a breve verranno eliminati i cookie di terze parti daChrome. Siamo tutti ... Per garantire la rilevanza degli insight, i dati sono costantemente aggiornati e validati attraversoe ...Texas had three of the top 10 cities listed in the report looking at unfaithfulness in relationships, while Tennessee had two cities in the list.Google is shutting down Google Surveys and Surveys 360 on November 1 and giving users until December to download historical data.