Fasano | incidente | morto 34enne In serata

(Di giovedì 22 settembre 2022) IlEmanuele Vincenzi era a bordo della sua moto. Ad un incrocio nel centro urbano di, per cause da dettagliare, ne ha perso il controllo. La caduta rovinosa aveva causato condizioni apparse da subito gravissime e vani sono stati i tentativi, da parte dei soccorritori, di rianimare per circa mezz’ora il motociclista. Emanuele Vincenzi è. L'articolo In proviene da Noi Notizie..

